Тренер «Краснодара» Оленин: Содержательного футбола в этой игре не получилось

Тренер «Краснодара»прокомментировал результат против «Локомотива» в рамках 18-го тура РПЛ, а также подвел итоги первого отрезка чемпионата.

«Хорошая, напряженная игра, большое количество единоборств. Как такового содержательного футбола, в который мы любим играть, не получилось. Давление оказывала как одна команда, так и другая. На мой взгляд, у нас было больше моментов, чтобы забить гол, но не получилось, поэтому такой результат.

Уходим на зимнюю паузу в позитивном настроении. Мы проделали хорошую работу за эту часть сезона. Ребята — большие молодцы. У нас большие трудности с логистикой, лидеры постоянно ездят играть за сборные. Они работают с максимальной самоотдачей в тренировочном процессе, каждую игру стараются победить.

Они большие молодцы, и мы довольны той обстановкой и работой, которую выполняют наши футболисты. Мы рады за них, себя, клуб, что мы закончили первую часть сезона на первом месте. Хотелось бы побольше очков взять, но как есть. Большое спасибо болельщикам, сегодня была колоссальная поддержка», — сказал Оленин после игры «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После первой части сезона «Краснодар» лидирует в чемпионате России вместе с «Зенитом», имея по 39 очков. «Локомотив» остался пятым, у него на четыре очка меньше.