Гвардиола: Я горжусь своими футболистами

Наставник «Манчестер Сити»высказался о матче 15-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас». Встреча закончилась вничью 2:2.

«Мы взяли очко. Я горжусь игроками за то, как они сражались и дважды возвращались в игру в сложных условиях — для обеих сторон, не только для нас.

Футбол — это игра, в которой случаются ошибки, и в этом нет ничего плохого — мы забили два фантастических гола, но они сильнее нас в игре на стандартах — как и любая другая команда на данный момент.

Но в целом игра была, мы старались, боролись, и я был очень доволен многим из того, что увидел», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Сити» набрал 27 очков и идет 4-м в таблице. «Кристал Пэлас» (13) располагается на 16-й позиции.