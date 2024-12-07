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    Ибрагимович рассказал, почему не хочет работать главным тренером

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    Бывшего нападающего «Милана», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича все еще не привлекает работа главным тренером.

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    «Я всё ещё не хочу быть тренером, потому что это (подразумевает) слишком много работы для меня. Вы должны охватить так много областей, найти идеи и решения, подготовиться к играм и следить за ними, тренировать.

    Вы работаете день и ночь. Один год в качестве тренера показался бы мне десятью годами. Так что меня это не привлекает», — приводит слова Ибрагимовича Sports Illustrated.

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    • Напомним, что летом 2023-го года Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры. Последним клубом шведского форварда был итальянский «Милан».

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