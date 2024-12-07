Ибрагимович рассказал, почему не хочет работать главным тренером

Бывшего нападающеговсе еще не привлекает работа главным тренером.

«Я всё ещё не хочу быть тренером, потому что это (подразумевает) слишком много работы для меня. Вы должны охватить так много областей, найти идеи и решения, подготовиться к играм и следить за ними, тренировать.

Вы работаете день и ночь. Один год в качестве тренера показался бы мне десятью годами. Так что меня это не привлекает», — приводит слова Ибрагимовича Sports Illustrated.

Напомним, что летом 2023-го года Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры. Последним клубом шведского форварда был итальянский «Милан».