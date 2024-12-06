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    Наумов считает, что «Локомотиву» будет тяжело победить «Краснодар»

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    Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «железнодорожниками».

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «В предстоящем матче с "Краснодаром" "Локомотиву" будет очень сложно выиграть. "Быки" играют последний домашний матч в 2024 году, куда придёт очень много болельщиков. Поэтому команда постарается выиграть эту встречу.

    У "Локомотива", к сожалению, спад — молодость футболистов и психологическая усталость сказываются. Мне кажется, что команде в Краснодаре будет сложно зацепить даже очко. Много зависит от того, как настроит футболистов тренерский штаб. У Галактионова опытные помощники: Лоськов, Хапов, Пашинин. Они должны как-то помочь», — сказал Наумов Чемпионату.

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    • Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» состоится 8-го декабря в 19:30 мск. «Быки» после 17-и туров в РПЛ занимают 2-е место в таблице с 38-ю очками в активе, а «железнодорожники» — на 4-й позиции (34 балла).

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