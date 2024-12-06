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    Полузащитник «Сочи» рассказал о конкуренции в Первой лиге

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    Полузащитник «Сочи» Руслан Магаль заявил, что уровень российской Первой лиги стал выше по сравнению с прошлыми сезонами.

    Руслан Магаль — полузащитник «Сочи»
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    Руслан Магаль — полузащитник «Сочи»

    «Считаю, что в этом сезоне конкуренция за выход в РПЛ выше, чем в прошлые года — много претендентов. А также поднялся уровень Первой лиги. Это за счёт команд, которые в прошлом сезоне опустились из РПЛ, а также других клубов, которые ставят задачу повышения. Каждый середняк и клуб из низа турнирной таблицы хочет отобрать очки у "Сочи", "Урала" и других команд из четвёрки. Все хотят доказать статусному клубу, что достойны играть выше.

    Главное отличие Первой лиги от РПЛ в интенсивности и качестве завершения. Если тут могут простить условный выход один на один, то в Премьер-Лиге за это наказывают», — сказал Магаль Чемпионату.

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