Полузащитник «Сочи» рассказал о конкуренции в Первой лиге

Полузащитникзаявил, что уровень российской Первой лиги стал выше по сравнению с прошлыми сезонами.

«Считаю, что в этом сезоне конкуренция за выход в РПЛ выше, чем в прошлые года — много претендентов. А также поднялся уровень Первой лиги. Это за счёт команд, которые в прошлом сезоне опустились из РПЛ, а также других клубов, которые ставят задачу повышения. Каждый середняк и клуб из низа турнирной таблицы хочет отобрать очки у "Сочи", "Урала" и других команд из четвёрки. Все хотят доказать статусному клубу, что достойны играть выше.

Главное отличие Первой лиги от РПЛ в интенсивности и качестве завершения. Если тут могут простить условный выход один на один, то в Премьер-Лиге за это наказывают», — сказал Магаль Чемпионату.

После 21-го туров в российской Первой лиге «Сочи» занимает 4-е место в таблице с 37-ю очками в активе.