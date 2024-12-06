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    Артета: Мы хотим быть лучшими из лучших

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о своем отношении к прозвищу команды «короли угловых».

    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»
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    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»

    «Мы хотим быть королями всего: при подаче со штрафных — лучшими в мире, при прессинге — лучшими в мире, при атаке на открытых пространствах — лучшими в мире. Лучшая атмосфера и стадион.

    Мы хотим быть лучшими во всём. Лучшая академия, лучшее индивидуальное развитие игроков. Мы хотим быть лучшими из лучших. Нанимать лучших игроков, лучших тренеров — вот наша цель», — приводит слова Артеты BBC.

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  • 05/12/2024

    • После 14-и туров в английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает 3-е место в таблице с 28-ю очками в активе, отставая от лидерства в чемпионате на 7 баллов.

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