Спалетти: Дзаньоло — игрок с огромным потенциалом

Главный тренер сборной Италииоценил игрув последних матчах Серии А и сообщил, что всегда ценил его невероятные возможности.

«У Дзаньоло огромный потенциал. Я регулярно вызывал его в сборную. Николо может сыграть как на позиции вингера, так и нападающего в оттяжке. Конечно, Дзаньоло способен выступать и в середине поля, потому что с его данными возможно играть спиной к воротам.

Физические данные — это вообще одно из ключевых качеств, которое необходимо, чтобы быть конкурентоспособным в больших матчах. Последняя наша игра против сборной Франции четко показала это», — цитирует Спаллетти Sky Sport Italia.

Календарь и таблица Серии А

25-летний Дзаньоло принадлежит «Галатарасаю», но выступает в аренде в «Аталанте». В этом сезоне сыграл за бергамасков 13 матчей, забил 2 мяча и сделал один ассист. За сборную Италии он провел 19 матчей и отличился два раза.

В матче 14-го тура Серии А он забил второй гол в ворота своего бывшего клуба «Рома» (2:0).