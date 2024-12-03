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    Спалетти: Дзаньоло — игрок с огромным потенциалом

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Сборная Италии Футбол Италии Серия A Аталанта
    Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти оценил игру Николо Дзаньоло в последних матчах Серии А и сообщил, что всегда ценил его невероятные возможности.

    Николо Дзаньоло
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    Николо Дзаньоло

    «У Дзаньоло огромный потенциал. Я регулярно вызывал его в сборную. Николо может сыграть как на позиции вингера, так и нападающего в оттяжке. Конечно, Дзаньоло способен выступать и в середине поля, потому что с его данными возможно играть спиной к воротам.

    Физические данные — это вообще одно из ключевых качеств, которое необходимо, чтобы быть конкурентоспособным в больших матчах. Последняя наша игра против сборной Франции четко показала это», — цитирует Спаллетти Sky Sport Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    25-летний Дзаньоло принадлежит «Галатарасаю», но выступает в аренде в «Аталанте». В этом сезоне сыграл за бергамасков 13 матчей, забил 2 мяча и сделал один ассист. За сборную Италии он провел 19 матчей и отличился два раза.

    В матче 14-го тура Серии А он забил второй гол в ворота своего бывшего клуба «Рома» (2:0).

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