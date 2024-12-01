Матч 15-го тура испанской Примеры междусостоится 1 декабря в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу». Начало в 18:15 мск.

На данный момент «Реал» занимает 3-е место в турнирной таблице. Команда Анчелотти выиграла 9 матчей из 13 в Примере, а к этому поединку подошла с двумя победами подряд. Она разгромила «Осасуну» 4:0 и «Леганес» 3:0. После поражения 0:2 от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов «сливочные» будут злыми.

«Хетафе» уже после этого тура может опуститься в зону вылета. Сейчас «горожане» с 13 очками занимает 17-е место. В прошлом туре команде удалось избежать потери очков. Она смогла победить «Вальядолид» со счетом 2:0. Это была первая победа команды за последние 5 туров.

Прогнозы и ставки

Судя по котировкам, у «Хетафе» мало шансов в этой игре увезти хотя бы ничью. «Реал» играет у себя дома после поражения от «Ливерпуля».

Букмекеры дают такие котировки: 1.36 на победу «Реала», 5.00 на ничью, 9.00 на победу «Хетафе».

Эксперты LiveSport.Ru уверены, что у «Реала» не будет никаких проблем на пути к победе. Они предложили свой прогноз с коэффициентом 2.05.

уверены, что у «Реала» не будет никаких проблем на пути к победе. Они предложили свой прогноз с коэффициентом 2.05. По прогнозу искусственного интеллекта мадридский «Реал» одержит минимальную победу 1:0.

Где смотреть матч

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» — «Хетафе» можно на сайте LiveCup.Run.

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