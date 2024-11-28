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    Мареска — об игре Санчо в ЛЕ: Джейдон очень важен для нас

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    Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска доволен игрой своего полузащитника Джейдона Санчо в матче Лиги конференций против «Хайденхайма» (2:0).

    Джейдон Санчо
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    Джейдон Санчо

    «Я с самого начала говорил, что Санчо очень важен для нас. Он должен быть в хорошей физической и ментальной форме — и тогда он сможет нам помочь. К сожалению, мы не могли рассчитывать на него в предыдущих играх, но сегодня он показал, насколько важную роль способен играть. Нам нужны его качества в чужой трети поля против соперников, обороняющихся низким блоком. Он нам очень поможет», — сказал Мареска на пресс-конференции.

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    • В этой игре Санчо отдал две голевые передачи и стал одним из лучших игроков матча.

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