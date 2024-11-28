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    «Манчестер Юнайтед» — «Буде-Глимт»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Будё-Глимт Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    28 ноября в Манчестере состоится матч 5-го тура Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Буде-Глимт». Начало игры в 23:00 мск.

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    «Красные дьяволы» переживают очередную смену главного тренера. После Эрика тен Хага пришел Рубен Аморим, который уже успел провести один матч на своем новом посту. 24 ноября «Ман Юнайтед» сыграл с «Ипсвичем» в АПЛ и довольствовался лишь ничьей 1:1. До этого по руководством Рууда ван Нистелроя МЮ обыграл «Лестер» 3:0 и ПАОК 2:0.

    «Буде-Глимт» в прошлом туре проиграл 1:2 «Карабаху». Это был домашний поединок. Ранее команда выдала хорошую серию в турнире, обыграв на старте «Порту» 3:2 и «Брагу» 2:1. Клуб имеет 7 очков — на один пункт меньше, чем у МЮ. Гости занимают 12-е место, а «манкунианцы» — 15-е.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Команды сыграют друг против друга в первый раз, при этом эксперты пророчат «Ман Юнайтед» победу.

    • Букмекеры оценивают победу хозяев коэффициентом 1.26, тогда как на «Буде» дают 10.0. Ставка на ничью предлагается с коэффициентом 6.40.

    • На LiveSport.Ru вышел прогноз с двумя ставками, коэффициенты которых составляют 3.40 и 2.88.

    • ИИ считает, что у «Ман Юнайтед» не будет проблем и он выиграет со счетом 3:1.

    Где смотреть игру

    Смотрите прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Буде-Глимт» на LiveCup.Run. Перед поединком сайт дает подробную статистику, стартовые составы и список букмекеров с коэффициентами на игру.

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