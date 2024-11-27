Семак о победе «Зенита»: Вышли с нужным настроем, хорошо играли

Главный тренервысказался о победе своей команды в ответном матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ над(2:1).

«Доволен отношением к этому матчу несмотря на то, что первую игру выиграли с хорошим счетом. На сегодняшний матч тоже вышли с нужным настроем, хорошо играли и заслуженно победили.

Ребята создавали хорошие моменты, жалко, что пропустили в конце и не сыграли на ноль. Но ничего страшного — качеством игры доволен», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

По итогам противостояния «Зенит» пробился в полуфинал Кубка России Пути РПЛ. Соперник команды определиться позже.