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    Семак о победе «Зенита»: Вышли с нужным настроем, хорошо играли

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе своей команды в ответном матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ над «Ахматом» (2:1).

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Доволен отношением к этому матчу несмотря на то, что первую игру выиграли с хорошим счетом. На сегодняшний матч тоже вышли с нужным настроем, хорошо играли и заслуженно победили.

    Ребята создавали хорошие моменты, жалко, что пропустили в конце и не сыграли на ноль. Но ничего страшного — качеством игры доволен», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

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