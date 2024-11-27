«Ахмат» — «Зенит»: счет матча 1:2, обзор голов

В ответном матче четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ грозненскийснова потерпел поражение от петербургского— 1:2.

На 14-й минуте аргентинец Лусиано Гонду открыл счет.

Второй мяч на 72-й минуте забил бразилец Артур, откликнувшийся на передачу своего соотечественника Педро.

Хозяева смогли лишь забить гол престижа на 90+1-й минуте после точного удара Максима Самородова.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Ахмат — Зенит 1:2 Голы: 0:1 Лусиано Гонду (14'), 0:2 Артур (72'), 1:2 Максим Самородов (90+1') Ахмат: Михаил Опарин, Ризван Уциев, Турпал Ибишев, Милош Шатара, Лукас Ловат, Светослав Ковачев, Владислав Камилов, Магомед Якуев, Амин Талал, Мауро Луна Диале, Felippe Зенит: Денис Адамов, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Юрий Горшков, Артур, Вильмар Барриос, Ильзат Ахметов, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Родриго, Лусиано Гонду Предупреждения: Владислав Камилов (31'), Felippe (49')

Первая игра в Санкт-Петербурге также осталась за «Зенитом» (3:0). Команда вышла в полуфинал Пути РПЛ, а «Ахмат» теперь сыграет в Пути регионов.