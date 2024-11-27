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    «Зенит» победил «Ахмат» в ответной игре Кубка России

    «Ахмат» — «Зенит»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В ответном матче четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ грозненский «Ахмат» снова потерпел поражение от петербургского «Зенита» — 1:2.

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    На 14-й минуте аргентинец Лусиано Гонду открыл счет.

    Второй мяч на 72-й минуте забил бразилец Артур, откликнувшийся на передачу своего соотечественника Педро.

    Хозяева смогли лишь забить гол престижа на 90+1-й минуте после точного удара Максима Самородова.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Ахмат — Зенит 1:2
    Голы: 0:1 Лусиано Гонду (14'), 0:2 Артур (72'), 1:2 Максим Самородов (90+1') Ахмат: Михаил Опарин, Ризван Уциев, Турпал Ибишев, Милош Шатара, Лукас Ловат, Светослав Ковачев, Владислав Камилов, Магомед Якуев, Амин Талал, Мауро Луна Диале, Felippe Зенит: Денис Адамов, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Юрий Горшков, Артур, Вильмар Барриос, Ильзат Ахметов, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Родриго, Лусиано Гонду Предупреждения: Владислав Камилов (31'), Felippe (49')

    Первая игра в Санкт-Петербурге также осталась за «Зенитом» (3:0). Команда вышла в полуфинал Пути РПЛ, а «Ахмат» теперь сыграет в Пути регионов.

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