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    Источник: Месси готов продлить контракт с «Интер Майами» до конца ЧМ-2026

    Футбол MLS Интер Майами
    Лионель Месси собирается играть в «Интер Майами» до конца чемпионата мира 2026 года.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Как сообщает известный журналист Гастон Эдул, легендарный аргентинец ведет активные переговоры о новом контракте со своим клубом до лета 2026 года. Сейчас соглашение действует до декабря 2025 года.

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    За «Интер Майами» 37-летний Месси играет с лета 2023 года, перейдя в качестве свободного агента после окончания контракта с «ПСЖ». Всего в этом сезоне он провел 39 матчей, забил 34 гола и сделал 18 ассистов. .VrezNews1 /football/2024/11/26/inter_miami_mascherano/

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