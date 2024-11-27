Чепчугов оценил игру Сафонова в матче ЛЧ против «Баварии»

Экс-голкипервысказался об игре российского вратаряв матче общего этапа Лиги чемпионов против(0:1).

«Матвей Сафонов — наш рыцарь на поле, играющий в стране со своей исторической культурой. Матвей попал в команду мечты каждого футболиста. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

В эпизоде с пропущенным мячом в матче с "Баварией" со стороны футболиста соперника было нарушение. В таких моментах рефери нужно внимательнее относиться с уважением к футболистам», — сказал Чепчугов Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что Матвей Сафонов попал в список худших игроков ПСЖ после матча с «Баварией».