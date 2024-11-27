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    Чепчугов оценил игру Сафонова в матче ЛЧ против «Баварии»

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    Экс-голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов высказался об игре российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).

    Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ
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    Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ

    «Матвей Сафонов — наш рыцарь на поле, играющий в стране со своей исторической культурой. Матвей попал в команду мечты каждого футболиста. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

    В эпизоде с пропущенным мячом в матче с "Баварией" со стороны футболиста соперника было нарушение. В таких моментах рефери нужно внимательнее относиться с уважением к футболистам», — сказал Чепчугов Чемпионату.

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    • Ранее сообщалось о том, что Матвей Сафонов попал в список худших игроков ПСЖ после матча с «Баварией».

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