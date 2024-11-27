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    Бубнов: Батраков не готов физически показывать высокий класс в каждой встрече

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    Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» (2:5).

    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»
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    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»

    «Любой молодой игрок склонен к перепадам в игре. Вот и в этой встрече Батраков совершенно был незаметен. Алексей ещё не готов физически в силу возраста показывать высокий класс в каждой встрече. Ему не хватает и игрового опыта.

    Сейчас к молодому полузащитнику приковано большое внимание соперников, и совершать результативные действия становится всё тяжелее. Это уже не первая игра, где он совершенно незаметен. Но не стоит критиковать игрока. Ему нужно спокойно дать развиться в хорошего футболиста», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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    • В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 15 матчей в рамках РПЛ, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.

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