Бубнов: Батраков не готов физически показывать высокий класс в каждой встрече

Футбольный экспертвысказался об игре полузащитникав матче 16-го тура РПЛ против(2:5).

«Любой молодой игрок склонен к перепадам в игре. Вот и в этой встрече Батраков совершенно был незаметен. Алексей ещё не готов физически в силу возраста показывать высокий класс в каждой встрече. Ему не хватает и игрового опыта.

Сейчас к молодому полузащитнику приковано большое внимание соперников, и совершать результативные действия становится всё тяжелее. Это уже не первая игра, где он совершенно незаметен. Но не стоит критиковать игрока. Ему нужно спокойно дать развиться в хорошего футболиста», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 15 матчей в рамках РПЛ, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.