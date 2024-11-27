ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матвей СафоновВзгляд за рубеж. Как складываются карьеры российских игроков в Европе?
    Все новости спорта

    Гол Кима обеспечил «Баварии» победу над ПСЖ

    «Бавария» — ПСЖ: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Германии Бавария Футбол Франции ПСЖ
    «Бавария» обыграла ПСЖ с минимальным счетом 1:0 в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче забил защитник хозяев Ким Мин Джэ на 38-й минуте.

    Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов отразил 6 ударов из 7-и по своим воротам.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Бавария — ПСЖ 1:0
    Гол: 1:0 Ким Мин Джэ (38') Бавария: Мануэль Нойер, Деотшанкюль Юпамекано, Ким Мин Джэ, Йозуа Киммих, Конрад Лаймер, Альфонсо Дэвис, Леон Горецка, Лерой Зане (Майкл Олисе, 72'), Джамал Мусиала (Томас Мюллер, 77'), Кингсли Коман (Серж Гнабри, 72'), Гарри Кейн ПСЖ: Матвей Сафонов, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Усман Дембеле, Уоррен Заир-Эмери (Ли Кан Ин, 65'), Жоау Невеш, Витор Феррейра, Фабиан Руис (Марко Асенсио, 83'), Брэдли Баркола (Гонсалу Рамуш, 72') Предупреждения: Усман Дембеле (37'), Усман Дембеле (57'), Ашраф Хакими (57'), Кингсли Коман (67'), Нуну Мендеш (71'), Майкл Олисе (77'), Серж Гнабри (84')

    После этого матча «Бавария» располагается на 11-й позиции с 9-ю баллами в активе, а ПСЖ — на 26-й позиции с 4 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Ливерпуль» негативную серию против «Реала»?
  • «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Зенит» не будет сильно напрягаться
  • «Ахмат» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Возьмет ли «Спартак» реванш у «Ростова» Карпина?
  • «Ростов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.81
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.88
  • Прогноз на матч ПСВ — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Адмирал — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Моро-Каньяс — Коппеянс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры