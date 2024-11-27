«Бавария» — ПСЖ: счет матча 1:0, обзор гола

обыгралас минимальным счетом 1:0 в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол в этом матче забил защитник хозяев Ким Мин Джэ на 38-й минуте.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов отразил 6 ударов из 7-и по своим воротам.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Бавария — ПСЖ 1:0 Гол: 1:0 Ким Мин Джэ (38') Бавария: Мануэль Нойер, Деотшанкюль Юпамекано, Ким Мин Джэ, Йозуа Киммих, Конрад Лаймер, Альфонсо Дэвис, Леон Горецка, Лерой Зане (Майкл Олисе, 72'), Джамал Мусиала (Томас Мюллер, 77'), Кингсли Коман (Серж Гнабри, 72'), Гарри Кейн ПСЖ: Матвей Сафонов, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Усман Дембеле, Уоррен Заир-Эмери (Ли Кан Ин, 65'), Жоау Невеш, Витор Феррейра, Фабиан Руис (Марко Асенсио, 83'), Брэдли Баркола (Гонсалу Рамуш, 72') Предупреждения: Усман Дембеле (37'), Усман Дембеле (57'), Ашраф Хакими (57'), Кингсли Коман (67'), Нуну Мендеш (71'), Майкл Олисе (77'), Серж Гнабри (84')

После этого матча «Бавария» располагается на 11-й позиции с 9-ю баллами в активе, а ПСЖ — на 26-й позиции с 4 очками.