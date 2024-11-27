«Барселона» — «Брест»: счет матча 3:0, обзор голов

одержала уверенную победу над(3:0) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе «сине-гранатовых» дублем отметился нападающий Роберт Левандовский, который забил свои голы на 10-й минуте с пенальти и на 90+3-й минуте.

Еще один гол у «Барселоны» записали на свой счет Дани Ольмо на 66-й минуте.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Барселона — Брест 3:0 Голы: 1:0 Роберт Левандовски (пенальти) (10'), 2:0 Даниэль Ольмо (66'), 3:0 Роберт Левандовски (90 + 3') Барселона: Игнасио Пенья, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Иньиго Мартинес, Жерар Мартин (Алекс Бальде, 78'), Марк Касадо, Даниэль Ольмо (Гави, 67'), Фермин Лопес (Пабло Торре, 78'), Педри (Френки де Йонг, 88'), Рафаэл Диас, Роберт Левандовски Брест: Марко Бизот, Массадио Айдара, Жюльен Ле Кардинал, Брендан Шардонне, Кенни Лала, Камори Думбия (Матиас Перейра Лаж, 69'), Уго Маньетти, Эдмилсон Фернандеш (Жонас Мартен, 77'), Махди Камара (Ромен Февр, 69'), Абдалла Сима (Мама Бальде, 59'), Людовик Ажорк (Ромен дель Кастильо, 77') Предупреждения: Кенни Лала (25'), Махди Камара (63'), Людовик Ажорк (74'), Жюльен Ле Кардинал (81')

После этого матча «Барселона» занимает 2-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 12-ю очками в активе, а «Брест» — на 9-й строчке с 10-ю баллами.