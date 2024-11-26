Мусаев: Не тревожился, когда «Тюмень» отыграла три мяча

Главный тренер «Краснодара»в послематчевом интервью сообщил, что был абсолютно спокоен даже, когда «Тюмень» смогла отыграть три мяча в Кубке России.

«Эмоции положительные. Главное, что победили и прошли дальше. Получилась хорошая открытая игра. Много моментов и комбинационной игры. До 60‑й минуты у нас всё хорошо получалось, но футбол показывает, что нельзя играть 60 минут, и преимущества в три мяча недостаточно. Нужно играть все 90 (минут) и пытаться забить четвертый гол.

Сделаем правильные выводы, это будет хороший урок для всех нас. Порадовали молодые ребята, двое из них забили пенальти, не дрогнули. Это тоже очень важно.

Разница в классе между командами почти не ощущалась. Когда мы действовали правильно, да, у нас было небольшое преимущество, мы хорошо играли в прессинге, хорошо атаковали между линиями, были фирменные комбинации. Но когда чуть‑чуть теряешь дисциплину — там момент недоработал, там упустил игрока — то все выравнивается.

Когда соперник смог отыграться, не скажу, что было тревожно. Я больше злился из‑за наших ошибок. Был спокоен и во время пенальти, и по ходу матча. Возможно, думали, что пронесет, проскочим. Так нельзя. Надо играть на 100%», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

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В четвертьфинале Кубка России Пути регионов «Краснодар» выбил по пенальти «Тюмень» в серии пенальти (4:3 пен). По ходу матча команда Мусаева вела со счетом 3:0.