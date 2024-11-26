ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Чугайнов«Игроки "Локо" не перестроились с простых матчей на сложный». Игорь Чугайнов — об итогах тура РПЛ и предстоящих кубковых баталиях
    Все новости спорта

    Мусаев: Не тревожился, когда «Тюмень» отыграла три мяча

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Краснодар Тюмень
    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в послематчевом интервью сообщил, что был абсолютно спокоен даже, когда «Тюмень» смогла отыграть три мяча в Кубке России.

    Мурад Мусаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мурад Мусаев

    «Эмоции положительные. Главное, что победили и прошли дальше. Получилась хорошая открытая игра. Много моментов и комбинационной игры. До 60‑й минуты у нас всё хорошо получалось, но футбол показывает, что нельзя играть 60 минут, и преимущества в три мяча недостаточно. Нужно играть все 90 (минут) и пытаться забить четвертый гол.

    Сделаем правильные выводы, это будет хороший урок для всех нас. Порадовали молодые ребята, двое из них забили пенальти, не дрогнули. Это тоже очень важно.

  • «Краснодар» прошел «Тюмень» по пенальти в Кубке России, по ходу матча он вел со счетом 3:0
  • Читайте по теме

    • Разница в классе между командами почти не ощущалась. Когда мы действовали правильно, да, у нас было небольшое преимущество, мы хорошо играли в прессинге, хорошо атаковали между линиями, были фирменные комбинации. Но когда чуть‑чуть теряешь дисциплину — там момент недоработал, там упустил игрока — то все выравнивается.

    Когда соперник смог отыграться, не скажу, что было тревожно. Я больше злился из‑за наших ошибок. Был спокоен и во время пенальти, и по ходу матча. Возможно, думали, что пронесет, проскочим. Так нельзя. Надо играть на 100%», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на футбол

    В четвертьфинале Кубка России Пути регионов «Краснодар» выбил по пенальти «Тюмень» в серии пенальти (4:3 пен). По ходу матча команда Мусаева вела со счетом 3:0.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» усугубит положение «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов?
  • «Бавария» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • «Барселона» даже без Ямаля обыграет «Брест» с разгромным счетом?
  • «Барселона» — «Брест». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Не стоит ждать высокой результативности
  • ЦСКА — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Барселона — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интер — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры