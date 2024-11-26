В «Баварии» уверены, что Киммих продлит контракт

Йозуа Киммих Фото: globallookpress.com
По данным издания Lequipe, немецкий клуб уже приготовил новое предложение своему лидеру, который тот изучает.
Нынешний контракт Киммиха истекает по окончании сезона, игрок уже заявлял, что если уйдет, то только в топ-клуб, который имеет большие шансы на серьезный трофей, чем «Бавария».
Как сообщалось ранее, претендентами на трансфер 29-летнего полузащитника являются «ПСЖ», «Барселона» и «Манчестер Сити». На портале Transfermarkt Киммиха оценивают в 50 млн евро.