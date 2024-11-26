Беллингем: Когда мы выиграли Лигу чемпионов, это и был наш «Золотой мяч»

Полузащитникподелился своим мнением о «Золотом мяче». На церемонии вручения футболист занял 4-е место.

«Когда мы выиграли Лигу чемпионов (в минувшем сезоне), это и был наш "Золотой мяч" — признание того, что мы лучшая команда в Европе. Для меня достаточно. Я не слишком много думаю о "Золотом мяче", о нём было слишком много разговоров. Лично я думаю, что Вини заслужил эту награду. Родри — великий игрок, но я считаю разумным, что приз должен был получить кто-то из "Реала".

Что касается критики, то она является частью игры. Они бросают тебе вызов. Например, в начале карьеры мне говорили, что я не готов выходить на поле. Это часть футбола», — приводит слова Беллингема AS.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 9 матчей за «Реал» в рамках Примеры, забил 2 гола и сделал 2 голевых передачи.