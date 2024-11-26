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    Харри Кейн«Бавария» — «ПСЖ». Онлайн
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    Сафонов — в стартовом составе ПСЖ на матч Лиги чемпионов против «Баварии»

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    Стали известны стартовые составы ПСЖ и «Баварии» на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ
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    Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ

    «Бавария»: Нойер, Юпамекано, Ким Мин Джэ, Дэвис, Киммих, Горецка, Лаймер, Зане, Мусиала, Коман, Кейн.

    ПСЖ: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Руис, Дембеле, Баркола.

  • «Бавария» — «ПСЖ». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 5-го тура Лиги Чемпионов «Бавария» — «ПСЖ»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 26-го ноября в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 4-х туров в общем этапе Лиги чемпионов «Бавария» занимает 19-е место в таблице с 6-ю очками в активе, а ПСЖ — на 25-й позиции (4).

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