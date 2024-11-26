Сафонов — в стартовом составе ПСЖ на матч Лиги чемпионов против «Баварии»

Стали известны стартовые составына матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Ким Мин Джэ, Дэвис, Киммих, Горецка, Лаймер, Зане, Мусиала, Коман, Кейн.

ПСЖ: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Руис, Дембеле, Баркола.

Матч между этими командами состоится сегодня, 26-го ноября в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 4-х туров в общем этапе Лиги чемпионов «Бавария» занимает 19-е место в таблице с 6-ю очками в активе, а ПСЖ — на 25-й позиции (4).