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    «Бавария» — «ПСЖ». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 5-го тура Лиги Чемпионов «Бавария» — «ПСЖ»

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    «Бавария» на своем поле сыграет с «ПСЖ» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Бавария»

    «Бавария» набрала 6 очков в 4-х матчах общего этапа Лиги Чемпионов и на данный момент занимает 17-е место в турнирной таблице. На счету команды из Мюнхена две победы и два поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 11:7.

    В крайнем туре команда под руководством Венсана Компани дома одержала минимальную победу над «Бенфикой» (1:0) благодаря голу Мусиалы в середине второго тайма. До этого матча «Бавария» проиграла две встречи подряд — 1:4 от «Барселоны» и 0:1 с «Астон Виллы».

    Мюнхенский клуб продолжает уверенно лидировать в Бундеслиге, не потерпев ни одного поражения в 11-ти матчах. В крайнем туре хет-трик Харри Кейна помог «Баварии» разгромить «Аугсбург» у себя дома — 3:0.

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    «ПСЖ»

    «ПСЖ» идет на 25-м месте в турнирной таблице Лиги Чемпионов, набрав 4 очка в 4-х матчах. Французский клуб одержал одну победу, один раз сыграл вничью и дважды уступил, забив 3 гола и пропустив 5 раз в свои ворота.

    В крайнем туре Лиги Чемпионов парижане проиграли на своем поле «Атлетико», пропустив решающий гол в компенсированное ко второму тайму время — 1:2. ПСЖ не может победить в турнире три матча кряду — ранее была ничья с ПСВ (1:1) и поражение от «Арсенала» (0:2).

    А вот в чемпионате Франции у парижан все хорошо. Команда под руководством Луиса Энрике лидирует с шестиочковым отрывом после 12-ти туров. В крайнем матче «ПСЖ» разгромил на своем поле «Тулузу» со счетом 3:0.

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2022/2023. «Бавария» прошла дальше благодаря победе в обоих матчах — 1:0 в гостях и 2:0 дома.

    Всего в 14-ти очных матчах на счету «Баварии» 8 побед, «ПСЖ» оказался сильнее в 6-ти случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бавария» — «ПСЖ» с коэффициентом 4.60.

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