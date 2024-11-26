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    Тамерлан МусаевЦСКА — «Рубин». Онлайн
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    «Барселона» — «Брест»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Каталонская «Барселона» примет «Брест» на своем поле в рамках 5-го тура этапа лиги Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоится 26 ноября в 23:00 мск.

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    Обе команды подошли к матчу не в лучших кондициях. «Барса» проиграла «Реал Сосьедаду» 0:1 и не смогла обыграть «Сельту» (2:2) в чемпионате. У «каталонцев» вдобавок обширный лазарет. «Брест» проиграл 3 поединка подряд в Лиге 1. В последнем своем матче он уступил «Монако» 2:3.

    Что касается ЛЧ, то в прошлом туре команды выиграли свои поединки. «Барселона» разгромила «Црвену Звезду» 5:2, а «Брест» одолел пражскую «Спарту». Хозяева занимает 6-е место с 9 очками, гости — 4-е с 10 баллами. При этом «Брест» еще ни разу не проиграл в Лиге чемпионов.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Ознакомимся с коэффициентами и ставками на этот поединок.

    • Букмекеры: 1.17 они дают на «Барсу», 8.00 предлагают на ничью и 14.0 выставили на «Брест».

    • LiveSport.Ru: в прогнозе от экспертов сайта есть две ставки с коэффициентами 2.12 и 2.29.

    • Прогноз ИИ: нейросеть просчитала, что команды сыграют результативную ничью со счетом 3:3.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Барселона» — «Брест» на сайте LiveCup.Run. Помимо трансляций здесь также есть подробная статистика, список букмекеров и коэффициентов для ставок.

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