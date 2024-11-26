Каталонскаяприметна своем поле в рамках 5-го тура этапа лиги Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоится 26 ноября в 23:00 мск.

Обе команды подошли к матчу не в лучших кондициях. «Барса» проиграла «Реал Сосьедаду» 0:1 и не смогла обыграть «Сельту» (2:2) в чемпионате. У «каталонцев» вдобавок обширный лазарет. «Брест» проиграл 3 поединка подряд в Лиге 1. В последнем своем матче он уступил «Монако» 2:3.

Что касается ЛЧ, то в прошлом туре команды выиграли свои поединки. «Барселона» разгромила «Црвену Звезду» 5:2, а «Брест» одолел пражскую «Спарту». Хозяева занимает 6-е место с 9 очками, гости — 4-е с 10 баллами. При этом «Брест» еще ни разу не проиграл в Лиге чемпионов.

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Прогнозы и ставки

Ознакомимся с коэффициентами и ставками на этот поединок.

Букмекеры: 1.17 они дают на «Барсу», 8.00 предлагают на ничью и 14.0 выставили на «Брест».

они дают на «Барсу», предлагают на ничью и выставили на «Брест». LiveSport.Ru : в прогнозе от экспертов сайта есть две ставки с коэффициентами 2.12 и 2.29 .

: в прогнозе от экспертов сайта есть две ставки с коэффициентами и . Прогноз ИИ: нейросеть просчитала, что команды сыграют результативную ничью со счетом 3:3.

Трансляция матча

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