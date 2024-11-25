Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с «Баварией»

Главный тренер французскоговысказался о предстоящем матче св Лиге чемпионов.

«Я хочу, чтобы все мои игроки были готовы к каждому матчу. Это моя цель как тренера. Она относится как к текущем сезону, так и к последующим.

Тактически целесообразнее ли использовать Сафонова против такой прессингующей команды, как "Бавария"? Повторяю, я хочу, чтобы все футболисты были готовы играть. Независимо от того, как их зовут.

В этом сезоне мы провели 16 официальных матчей, и я думаю, что за исключением матча с "Арсеналом", моя команда всегда могла показать хорошую игру. Вот почему мы собираемся оставаться верными своей игре.

Сила нашей команды в том, что мы не зависим от одного игрока. Так что я ожидаю индивидуального прогресса от каждого из моих игроков, а также коллективного прогресса. Но пока я доволен тем, что вижу. Завтра мы снова будем смелыми, будем рисковать в обороне и будем атаковать. Если "Бавария" будет лучше нас, то мы будем им аплодировать и вернёмся к работе», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится во вторник, 26 ноября. Начало — в 23:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.