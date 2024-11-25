Кейн: Мы не привыкли быть так низко, нам нужно выигрывать все матчи ЛЧ

Нападающий мюнхенскойподелился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против

«Мы не привыкли быть так низко. Но я думаю, эта система является чем-то новым для всех нас. Мы знаем, что должны выиграть все оставшиеся матчи, чтобы попасть в топ-8. Перед "ПСЖ" стоит такая же задача.

Мы будем играть дома, что является преимуществом. Важно хорошо начать этот важный для нас период. Матч будет сложным. Они стараются доминировать в матче, контролировать мяч, как и мы. Мы хотим максимально усложнить соперникам задачу. Ранее в этом сезоне у нас неплохо это получалось», — отметил Кейн во время пресс-конференции.

Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится во вторник, 26 ноября. Начало — в 23:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.