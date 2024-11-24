Матч 12-го тура чемпионата Англии по футболу междусостоится на поле стадиона «Портман Роуд». Начало встречи в 19:30 мск. Арбитром матча будет Энтони Тэйлор.

Хозяева скромно ворвались в АПЛ. Пока что новичок турнира находится в зоне вылета и в его активе только одна победа за 11 матчей. Одна победа, но какая. «Ипсвич» в прошлом туре смог обыграть «Тоттенхэм» 2:1. При этом встреча проходила на выезде. В целом коллектив не проигрывает в Премьер-лиге уже 2 тура. Была еще ничья с «Лестером» 1:1.

«Ман Юнайтед» ждет дебют Рубена Аморима, который сегодня выведет команду на поле. Все в ожидании положительных перемен и хотят, чтобы импульс, который МЮ придал Рууд ван Нистелрой перед уходом, продолжился. Напомним, что под руководством ван Нистелроя гости выиграли 3 поединка и в одном сыграли вничью. «Манкунианцы» разгромили в Кубке лиги «Лестер» 5:2, а потом разбили его же в АПЛ 3:0. Они обыграли 2:0 ПАОК в Лиге Европы и добыли ничью в игре с «Челси» (1:1).

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Матч очень показательный для Аморима и его команды. Аналитики это понимают и потому ждут от МЮ соответствующего результата.

Букмекеры дают на победу гостей 1.67 , тогда как на победу «Ипсвича» можно поставить с коэффициентом 5.00 . Ставка на ничью принимается с коэффициентом 4.20 .

, тогда как на победу «Ипсвича» можно поставить с коэффициентом . Ставка на ничью принимается с коэффициентом . Редакция LiveSport.Ru также ждет от «Юнайтед» победы. Прогноз с коэффициентом 2.00 доступен здесь.

также ждет от «Юнайтед» победы. Прогноз с коэффициентом доступен здесь. У искусственного интеллекта «Ман Юнайтед» одержал победу с минимальным перевесом 2:1.

Трансляция матча

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