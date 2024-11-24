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    Аморим: АПЛ сложна, это понятно с первого момента

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итог матча против «Ипсвича» (1:1).

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Эта лига сложна, это понятно с первого момента. Мои игроки слишком много думали, это чувствовалось. Не только с мячом, но и в плане того, где они должны были располагаться. И это сложно, потому что я всего два дня с командой.

    Сложный матч, мы несколько раз теряли мяч без давления. Нужно контролировать мяч и темп игры. Они не сделали этого, но действительно старались.

    Есть проблема с принятием решений, на таком уровне игроков не нужно обучать этому. Мы делаем некоторые вещи не в тот момент, и с этим нужно разобраться. Мы должны улучшить понимание игры. Нам понадобится много времени, чтобы проработать эти вещи», — цитирует Аморима Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    Это была дебютная игра португальца Рубена Аморима на посту главного тренера «МЮ».

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