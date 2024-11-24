Аморим: АПЛ сложна, это понятно с первого момента

Главный тренерподвел итог матча против(1:1).

«Эта лига сложна, это понятно с первого момента. Мои игроки слишком много думали, это чувствовалось. Не только с мячом, но и в плане того, где они должны были располагаться. И это сложно, потому что я всего два дня с командой.

Сложный матч, мы несколько раз теряли мяч без давления. Нужно контролировать мяч и темп игры. Они не сделали этого, но действительно старались.

Есть проблема с принятием решений, на таком уровне игроков не нужно обучать этому. Мы делаем некоторые вещи не в тот момент, и с этим нужно разобраться. Мы должны улучшить понимание игры. Нам понадобится много времени, чтобы проработать эти вещи», — цитирует Аморима Sky Sports.

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Это была дебютная игра португальца Рубена Аморима на посту главного тренера «МЮ».