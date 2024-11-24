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    Аморим прокомментировал проблемы Гвардиолы в «Манчестер Сити»

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отметил, что думает о кризисе в «Манчестер Сити». Ранее команда Хосепа Гвардиолы дома уступили «Тоттенхэму» (0:4) в рамках АПЛ.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Думаю, этот вопрос беспокоит многих, но у нас так много дел, что мы не можем думать о ком-то другом. Сейчас мы должны сосредоточиться на нашем клубе, на улучшении ситуации в нём, а не зацикливаться на других.

    Давайте просто сконцентрируемся на "Манчестер Юнайтед". Что будет означать для нас победа над "Манчестер Сити"? Это хороший знак, если вы можете обыграть такую команду. Однако, как я уже сказал, мы сосредоточены на "Юнайтед", — цитирует UtdDistrict Аморима.

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