Аморим прокомментировал проблемы Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Юнайтед»отметил, что думает о кризисе в «Манчестер Сити». Ранее командадома уступили «Тоттенхэму» (0:4) в рамках АПЛ.

«Думаю, этот вопрос беспокоит многих, но у нас так много дел, что мы не можем думать о ком-то другом. Сейчас мы должны сосредоточиться на нашем клубе, на улучшении ситуации в нём, а не зацикливаться на других.

Давайте просто сконцентрируемся на "Манчестер Юнайтед". Что будет означать для нас победа над "Манчестер Сити"? Это хороший знак, если вы можете обыграть такую команду. Однако, как я уже сказал, мы сосредоточены на "Юнайтед", — цитирует UtdDistrict Аморима.