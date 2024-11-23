Комличенко: Победа волевая, интересная, тем более давно не выигрывали в Москве

Нападающийподвел итог матча против(2:1).

«Победа волевая, интересная, тем более давно не выигрывали в Москве. Три-четыре последних года получали, поэтому было приятно выиграть. В первом тайме мы не развалились, просто пропустили странный гол. Был выход один в один, мы свои моменты не реализовали. Была равная игра.

Были опасения из-за погоды. Хорошо, что тут профессионально отнеслись, были уже готовы. Поле было в хорошем состоянии для этого времени года, учитывая погоду. Спасибо ЦСКА! Думаю, им самим приятнее было играть так, чем по снегу. Были опасения, что снега будет по колено.

В первом моменте случайно попало в колено. Хорошо, что попало. Во втором моменте хорошо, что Дивеев своей кочергой махнул, а Голенков оказался опять где надо. Два рабочих гола», — цитирует Комличенко «Чемпионат».

ЦСКА с 27 очками идет шестым в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 20 баллами занимает восьмую строчку.