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    Тренер «Монако» прокомментировал игру Головина в матче с «Брестом»

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    Наставник «Монако» Адольф Хюттер отреагировал на победу над «Брестом» в матче Лиги 1 (3:2). Специалист похвалил Александра Головина.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Готовиться к этому матчу было непросто, поскольку некоторые игроки сборной вернулись только вчера и не имели возможности тренироваться. Были и вернувшиеся после травм, такие как Мохаммед Салису, Денис Закария и Александр Головин. Но, в конце концов, мы можем гордиться проделанной работой.

    Стиль игры иногда также зависит от вашего отношения к мячу. Кроме того, меня устраивает настрой моих игроков на второй гол.

    Это фантастические игровые эпизоды, которые мне нравятся. Нужно всегда быть готовым вернуть мяч и оказать давление на команду соперника, потому что он может совершить ошибку. И это то, что Головин использовал в своих целях. Я, кстати, очень рад, что он смог сыграть решающую роль впервые в сезоне», — цитирует Хюттера пресс-служба клуба.

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