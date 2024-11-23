Тренер «Монако» прокомментировал игру Головина в матче с «Брестом»

Наставник «Монако»отреагировал на победу над «Брестом» в матче Лиги 1 (3:2). Специалист похвалил

«Готовиться к этому матчу было непросто, поскольку некоторые игроки сборной вернулись только вчера и не имели возможности тренироваться. Были и вернувшиеся после травм, такие как Мохаммед Салису, Денис Закария и Александр Головин. Но, в конце концов, мы можем гордиться проделанной работой.

Стиль игры иногда также зависит от вашего отношения к мячу. Кроме того, меня устраивает настрой моих игроков на второй гол.

Это фантастические игровые эпизоды, которые мне нравятся. Нужно всегда быть готовым вернуть мяч и оказать давление на команду соперника, потому что он может совершить ошибку. И это то, что Головин использовал в своих целях. Я, кстати, очень рад, что он смог сыграть решающую роль впервые в сезоне», — цитирует Хюттера пресс-служба клуба.