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    Титов: У «Спартака» будут проблемы в матче с «Локомотивом»

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    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о кадровых проблемах красно-белых перед матчем с «Локомотивом» в 16-м туре РПЛ.

    Егор Титов
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    Егор Титов

    Предстоящий матч может пропустить сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич.

    «Если нет других вариантов, то с "Локомотивом" сыграют именно Дуарте и Абена. Не знаю, насколько это пара сыгранная. Вряд ли будет идеальное понимание. Тем более "Локомотив" сейчас на ходу, однозначно могут быть проблемы.

    Еще вариант, как делалось в наше время: опорник переходил на позицию центрального защитника. Первое, что мне приходит на ум — Умяров. Он как раз с отбором, играет постоянно и в тонусе. Почему бы и нет?

    Выход один — забирать мяч и пытаться играть в контроль мяча. Это обычно и делает "Спартак", по-моему, имея 65% владения.

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    • Но "Локомотив" на ходу, у них быстрые молодые мальчишки. Сил у них достаточно, тем более что выиграли две встречи в сборной. Из "Локомотива" было пятеро или шестеро футболистов.

    "Локомотив" будет идти как фаворит этого матча. Но для "Спартака" эта игра — проверка», — приводит слова Титова «Чемпионат».

    Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет 23 ноября, начало — в 18:00 мск.

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