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    Покер Дьекереша обеспечил Швеции победу над Азербайджаном

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    Завершились два матча 6-го тура группового этапа Лиги наций (Лига С).

    Виктор Дьекереш — нападающий сборной Швеции
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    Виктор Дьекереш — нападающий сборной Швеции

    В одной из встреч Швеция разгромила Азербайджан со счетом 6:0.

    В составе хозяев покер оформил нападающий Виктор Дьекереш, отличившись на 26-й минуте, 37-й, 58-й и 70-й минуте.

    Также дубль оформил Деян Кулусевски, который забил свои голы на 11-й и 57-й минутах.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C1
    Швеция — Азербайджан 6:0
    Голы: 1:0 Деян Кулушевски (10'), 2:0 Виктор Дьёкереш (26'), 3:0 Виктор Дьёкереш (37'), 4:0 Деян Кулушевски (57'), 5:0 Виктор Дьёкереш (58'), 6:0 Виктор Дьёкереш (70') Швеция: Виктор Юханссон, Карл Старфельт, Габриэль Гудмундссон, Кен Сема, Ясин Аяри (Эмиль Хольм, 51'), Йеспер Карлстрём (Лукас Бергвалль, 66'), Деян Кулушевски, Виктор Дьёкереш, Александер Исак, Anton Jonsson Saletros, Sebastian Nanasi (Эмиль Форсберг, 66') Азербайджан: Турал Байрамов, Антон Кривоцюк, Бадави Гусейнов (Замиг Алиев, 46'), Бахлул Мустафазаде, Амин Сейдиев (Аббас Гусейнов, 56'), Нериман Ахундзаде (Рамиль Шейдаев, 46'), Алексей Исаев (Муса Гурбанлы, 63'), Джошгун Диниев, Махир Эмрели, Ozan Kokcu (Jeyhun Nuriyev, 46'), Rza Cafarov Предупреждения: Антон Кривоцюк (23'), Амин Сейдиев (54'), Джошгун Диниев (57'), Габриэль Гудмундссон (60'), Бахлул Мустафазаде (73'), Турал Байрамов (88')

    По итогам группового этапа Швеция заняла 1-е место с 16-ю очками в активе, а Азербайджан — на последней 4-й позиции (1 балл).

    В параллельном матче Словакия обыграла Эстонию с минимальным счетом 1:0.

    Единственный гол в этом матче забил игрок хозяев Давид Стрелец на 72-й минуте.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C1
    Словакия — Эстония 1:0
    Гол: 1:0 Давид Стрелец (72') Словакия: Доминик Грейф, Норберт Дьёмбер, Денис Вавро, Адам Оберт, Давид Ганцко, Матуш Беро, Станислав Лоботка (Патрик Грошовски, 60'), Ласло Бенеш (Томаш Риго, 88'), Томаш Суслов (Иван Шранц, 77'), Роберт Боженик (Давид Стрелец, 46'), Любомир Тупта (Лео Сауэр, 60') Эстония: Карл-Якоб Хейн, Карол Метс, Максим Паскотши, Власий Синявский (Данил Кураксин, 71'), Маркус Поом (Рокко-Роберт Шейн, 60'), Кевор Палуметс (Йоонас Тамм, 87'), Alex Tamm, Patrik Kristal (Мартин Веткал, 71'), Ioan Yakovlev, Joseph Saliste (Расмус Пеэтсон, 71'), Michael Schjonning-Larsen Предупреждения: Joseph Saliste (61'), Лео Сауэр (90 + 4')

    Словакия заняла 2-е место на групповом этапе с 13-ю очками. Эстония расположилась на 3-й позиции с 4 баллами.

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