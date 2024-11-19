Испания вырвала победу у Швейцарии, Сербия и Дания сыграли вничью в Лиге наций

Подошли к концу два матча Лиги наций 6-го тура в группе 4.

Испания с трудом победила Швейцарию — 3:2.

В составе хозяев мячи забивали Ереми Пино, Брайан Хиль и Брайан Сарагоса.

У швейцарцев отличились Жоэль Монтейру и Анди Зекири с пенальти.

Футбол. Лига наций УЕФА. A4 Испания — Швейцария 3:2 Голы: 1:0 Ереми Пино (32'), 1:1 Жоэль Монтейру (63'), 2:1 Бриан Хиль (68'), 2:2 Анди Зачири (пенальти) (85'), 3:2 Брайан Сарагоса (пенальти) (90 + 3') Испания: Алехандро Ремиро (Роберт Санчес, 46'), Оскар Мингуэза, Пау Кубарси, Айтор Паредес, Алехандро Гримальдо, Марк Касадо, Фабиан Руис, Педри (Пабло Барриос, 79'), Ереми Пино (Брайан Сарагоса, 70'), Альваро Мората (Samu Aghehowa, 46'), Нико Уильямс (Бриан Хиль, 60') Швейцария: Ивон-Ландри Мвого, Миро Мухайм, Рикардо Родригес, Эрай Джёмерт, Дерек Кутеса (Ноа Окафор, 72'), Симон Зом (Фабиан Ридер, 60'), Филип Угринич (Жоэль Монтейру, 46'), Гранит Джака (Венсан Сьерро, 60'), Ремо Фройлер, Эдмилсон Фернандеш, Зеки Мохамед Амдуни (Анди Зачири, 46') Предупреждения: Ереми Пино (62'), Эрай Джёмерт (81'), Брайан Сарагоса (84')

Календарь и таблица Лиги наций

В другом матче группы Сербия и Дания сыграли безголевую ничью — 0:0.

Футбол. Лига наций УЕФА. A4 Сербия — Дания 0:0 Сербия: Джордже Петрович, Милош Велькович, Никола Миленкович, Страхиня Павлович, Алекса Терзич, Андрия Живкович (Михаило Иванович, 82'), Неманья Гудель (Саша Здьелар, 72'), Неманья Максимович, Лазар Самарджич (Andrija Maksimovic, 73'), Душан Влахович (Коста Неделькович, 88'), Александр Митрович Дания: Каспер Шмейхель, Виктор Кристансен, Янник Вестергор, Виктор Нельссон, Мадс Роэрслев, Миккель Дамсгор (Альберт Грёнбек, 71'), Кристиан Эриксен, Мортен Юльманн, Густав Исаксен (Андреас Сков Ольсен, 87'), Юссуф Поульсен (Кристиан Нергор, 53'), Каспер Дольберг (Расмус Хёйлунн, 71') Предупреждения: Каспер Дольберг (25'), Алекса Терзич (26'), Никола Миленкович (41'), Андрия Живкович (80'), Страхиня Павлович (90'), Страхиня Павлович (90 + 5')

Победителем группы 4 стала Испания с 16 очками. Второй была Дания (8), следом за ней Сербия (6) и Швейцария (2).