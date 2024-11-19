ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарТрансферный дайджест. 12-18 ноября
  • 00:45
    • Испания вырвала победу у Швейцарии, Сербия и Дания сыграли вничью в Лиге наций
  • 00:45
    • Хорватия сыграла вничью с Португалией в Лиге наций
  • 22:02
    • СКА уверенно обыграл «Амур»
  • 21:51
    • «Спартак» разгромил «Адмирал»
  • 21:44
    • Нигерия подтвердила готовность сыграть с Россией в товарищеском матче в 2025 году
    Все новости спорта

    Испания вырвала победу у Швейцарии, Сербия и Дания сыграли вничью в Лиге наций

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Испании Футбол Испании Сборная Швейцарии Сборная Сербии Сборная Дании
    Подошли к концу два матча Лиги наций 6-го тура в группе 4.

    Брайан Хиль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Брайан Хиль

    Испания с трудом победила Швейцарию — 3:2.

    В составе хозяев мячи забивали Ереми Пино, Брайан Хиль и Брайан Сарагоса.

    У швейцарцев отличились Жоэль Монтейру и Анди Зекири с пенальти.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A4
    Испания — Швейцария 3:2
    Голы: 1:0 Ереми Пино (32'), 1:1 Жоэль Монтейру (63'), 2:1 Бриан Хиль (68'), 2:2 Анди Зачири (пенальти) (85'), 3:2 Брайан Сарагоса (пенальти) (90 + 3') Испания: Алехандро Ремиро (Роберт Санчес, 46'), Оскар Мингуэза, Пау Кубарси, Айтор Паредес, Алехандро Гримальдо, Марк Касадо, Фабиан Руис, Педри (Пабло Барриос, 79'), Ереми Пино (Брайан Сарагоса, 70'), Альваро Мората (Samu Aghehowa, 46'), Нико Уильямс (Бриан Хиль, 60') Швейцария: Ивон-Ландри Мвого, Миро Мухайм, Рикардо Родригес, Эрай Джёмерт, Дерек Кутеса (Ноа Окафор, 72'), Симон Зом (Фабиан Ридер, 60'), Филип Угринич (Жоэль Монтейру, 46'), Гранит Джака (Венсан Сьерро, 60'), Ремо Фройлер, Эдмилсон Фернандеш, Зеки Мохамед Амдуни (Анди Зачири, 46') Предупреждения: Ереми Пино (62'), Эрай Джёмерт (81'), Брайан Сарагоса (84')

    Календарь и таблица Лиги наций

    В другом матче группы Сербия и Дания сыграли безголевую ничью — 0:0.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A4
    Сербия — Дания 0:0
    Сербия: Джордже Петрович, Милош Велькович, Никола Миленкович, Страхиня Павлович, Алекса Терзич, Андрия Живкович (Михаило Иванович, 82'), Неманья Гудель (Саша Здьелар, 72'), Неманья Максимович, Лазар Самарджич (Andrija Maksimovic, 73'), Душан Влахович (Коста Неделькович, 88'), Александр Митрович Дания: Каспер Шмейхель, Виктор Кристансен, Янник Вестергор, Виктор Нельссон, Мадс Роэрслев, Миккель Дамсгор (Альберт Грёнбек, 71'), Кристиан Эриксен, Мортен Юльманн, Густав Исаксен (Андреас Сков Ольсен, 87'), Юссуф Поульсен (Кристиан Нергор, 53'), Каспер Дольберг (Расмус Хёйлунн, 71') Предупреждения: Каспер Дольберг (25'), Алекса Терзич (26'), Никола Миленкович (41'), Андрия Живкович (80'), Страхиня Павлович (90'), Страхиня Павлович (90 + 5')

    Победителем группы 4 стала Испания с 16 очками. Второй была Дания (8), следом за ней Сербия (6) и Швейцария (2).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия продолжит громить соперников
  • Россия — Сирия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Германия продолжит побеждать в Лиге наций?
  • Венгрия — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Кто окажется победителем в решающем матче?
  • Чехия — Грузия. Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 19 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Россия — Сирия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Венгрия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.85
  • Прогноз на матч Чехия — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Даллас — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Мемфис — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бруклин — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бостон — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры