Нидерланды — Венгрия: счет матча 4:0, обзор голов

Коди Гакпо Фото: globallookpress.com
Ваут Вегхорст, Коди Гакпо, Дензел Дюмфрис и Тен Копмейнерс смогли поразить ворота соперников в этой игре.
Футбол. Лига наций УЕФА. A3
Нидерланды — Венгрия 4:0
Голы: 1:0 Ваутер Вегорст (пенальти) (21'), 2:0 Коди Матес Гакпо (пенальти) (45 + 12'), 3:0 Дензел Дюмфрис (64'), 4:0 Теун Коопмейнерс (86') Предупреждения: Вилли Орбан (6'), Мартон Дардаи (55'), Юрриен Тимбер (61')
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После этой игры Нидерланды (8 очков) идут вторыми, Венгрия (5) — третья.