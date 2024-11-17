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    Нидерланды разбили Венгрию в Лиге наций

    Нидерланды — Венгрия: счет матча 4:0, обзор голов

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    В матче пятого тура Лиги А Лиги наций сборная Нидерландов переиграла команду Венгрии со счетом 4:0.

    Коди Гакпо
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    Коди Гакпо

    Ваут Вегхорст, Коди Гакпо, Дензел Дюмфрис и Тен Копмейнерс смогли поразить ворота соперников в этой игре.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A3
    Нидерланды — Венгрия 4:0
    Голы: 1:0 Ваутер Вегорст (пенальти) (21'), 2:0 Коди Матес Гакпо (пенальти) (45 + 12'), 3:0 Дензел Дюмфрис (64'), 4:0 Теун Коопмейнерс (86') Предупреждения: Вилли Орбан (6'), Мартон Дардаи (55'), Юрриен Тимбер (61')

    Календарь и таблица Лиги наций

    После этой игры Нидерланды (8 очков) идут вторыми, Венгрия (5) — третья.

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