Мусаев сравнил Сафонова и Доннарумму

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал сильные и слабые стороны

«В чем Агкацев сильнее Сафонова, на тренерский взгляд? Не хотелось бы сравнивать, потому что они оба родные для "Краснодара". Стас немного лучше играет ногами.

Сафонов в "ПСЖ" сейчас тоже показывает хороший уровень, который лучше, чем у Доннаруммы. Мы видели последний матч с "Лансом", они играли персонально один в один, и через Мотю были все выходы, он отлично справлялся.

Стараюсь смотреть матчи "ПСЖ". Когда нет возможности, то обращаюсь к тренеру вратарей, который ему как папа. Он делает нарезку и скидывает мне», — сказал Мусаев «Матч ТВ».

Летом 2024 года Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ», где конкурирует с Доннаруммой за место в основе.