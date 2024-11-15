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    Мусаев сравнил Сафонова и Доннарумму

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал сильные и слабые стороны Матвея Сафонова.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «В чем Агкацев сильнее Сафонова, на тренерский взгляд? Не хотелось бы сравнивать, потому что они оба родные для "Краснодара". Стас немного лучше играет ногами.

    Сафонов в "ПСЖ" сейчас тоже показывает хороший уровень, который лучше, чем у Доннаруммы. Мы видели последний матч с "Лансом", они играли персонально один в один, и через Мотю были все выходы, он отлично справлялся.

    Стараюсь смотреть матчи "ПСЖ". Когда нет возможности, то обращаюсь к тренеру вратарей, который ему как папа. Он делает нарезку и скидывает мне», — сказал Мусаев «Матч ТВ».

    Летом 2024 года Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ», где конкурирует с Доннаруммой за место в основе.

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