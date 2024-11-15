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    Дания — Испания. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Лиги наций Дания — Испания

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    Альваро Мората
    Сборные Дании и Испании сыграют между собой в рамках 5-го тура Лиги наций. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    Дания

    Сборная Дании занимает второе место в группе, набрав 7 очков в 4-х матчах. На счету команды две победы, ничья и поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 6:3.

    Датчане начали турнир с двух домашних побед, уверенно обыграв Швейцарию и Сербию с одинаковым счетом 2:0. Затем сборная Дании минимально уступила в гостях Испании (0:1), а в крайнем туре поделила очки со швейцарцами на выезде — 2:2.

    Испания

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    Испанцы возглавляют свой квартет, набрав 10 очков после 4-х туров. Действующие чемпионы Европы и Лиги наций одержали три победы при одной ничьей, забив 8 голов и пропустив один раз в свои ворота.

    В стартовом туре сборная Испании не смогла справиться с Сербией в гостях (0:0), но в дальнейшем «красная фурия» очков уже не теряла. В следующем матче испанцы разгромили на выезде Швейцарию (4:1), а затем одержали две домашние победы над Данией (1:0) и Сербией (3:0).

    Личные встречи

    В 10-ти последних матчах сборная Испании одержала 8 побед, датчане оказались сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Дания — Испания с коэффициентом 1.84.

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