Воробьев — про Батракова: Мы гордимся, что в нашей команде играет такой футболист

Нападающийвысказался об игре полузащитника командыв нынешнем сезоне.

«Батраков не удивляет. Он играет и приносит результат. Почему его результативность должна удивлять? Мы только гордимся, что в нашей команде играет такой футболист», — сказал Воробьев Чемпионату.

В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 14 матчей в рамках РПЛ, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.

После 15-и туров в российской Премьер-лиге «железнодорожники» занимают 3-е место в таблице с 34 очками в активе. В следующем матче «Локомотив» сыграет против «Спартака» 23-го ноября.