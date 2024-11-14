ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Филипп Соколинский«У молодых тренеров много свежих идей». Филипп Соколинский — о VR на тренировках и мечте о победе в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Воробьев — про Батракова: Мы гордимся, что в нашей команде играет такой футболист

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев высказался об игре полузащитника команды Алексея Батракова в нынешнем сезоне.

    Дмитрий Воробьев — нападающий «Локомотива»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Воробьев — нападающий «Локомотива»

    «Батраков не удивляет. Он играет и приносит результат. Почему его результативность должна удивлять? Мы только гордимся, что в нашей команде играет такой футболист», — сказал Воробьев Чемпионату.

    В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 14 матчей в рамках РПЛ, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.

  • «Хочется, чтобы появился новый чемпион». Александр Точилин — об итогах первого круга чемпионата РПЛ — 2024/25
  • Эксклюзивное интервью с обладателем Кубка России и дважды бронзовым призером чемпионата в составе московского «Динамо»
  • 12/11/2024

    • После 15-и туров в российской Премьер-лиге «железнодорожники» занимают 3-е место в таблице с 34 очками в активе. В следующем матче «Локомотив» сыграет против «Спартака» 23-го ноября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли Казахстан очки у Австрии?
  • Казахстан — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • У Израиля нет ни единого шанса набрать очки в предстоящем матче
  • Франция — Израиль. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Медведев шокирует Синнера?
  • Синнер — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Казахстан — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Франция — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бельгия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Греция — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Россия — Бруней
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Португалия — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры