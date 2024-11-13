выступают в интересном квартете, где каждый имеет шансы на что-то. По сути к последнему туру группового этапа в группе 1 до сих пор ничего не ясно.

Чехия с 8 очками лидирует, однако грузины всего в одном пункте от них. Цепочкой сзади идет Албания с 7 баллами. У Украины 5 очков и они могут потеснить Грузию. Таким образом, уже после 6-го тура ситуация в квартете может кардинально измениться.

Отметим, что чехи не проигрывают в Лиге наций 4 матча подряд. В последних двух встречах они сыграли вничью. Грузия не может выиграть 3 тура, а в прошлый раз она прервала свою серию поражений благодаря ничье с Украиной 1:1.

Прогнозы и ставки

Чехия уступила грузинам в первом круге 1:4 и теперь жаждет реванша. А дома она набрала максимальные 6 очков в двух турах.

Букмекеры: котировки говорят в пользу Чехии, которую аналитики оценивают коэффициентом 2.00 , на ничью они дают 3.50 , а на победу Грузии — 4.20 .

, на ничью они дают , а на победу Грузии — . LiveSport.Ru : по традиции редакция сайта выкатила свой прогноз и на этот раз коэффициент составляет 3.50 .

: по традиции редакция сайта выкатила свой прогноз и на этот раз коэффициент составляет . ИИ ставит на Чехию, поскольку спрогнозировал ее победу со счетом 2:0.

Трансляция матча

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