Чехия с 8 очками лидирует, однако грузины всего в одном пункте от них. Цепочкой сзади идет Албания с 7 баллами. У Украины 5 очков и они могут потеснить Грузию. Таким образом, уже после 6-го тура ситуация в квартете может кардинально измениться.
Отметим, что чехи не проигрывают в Лиге наций 4 матча подряд. В последних двух встречах они сыграли вничью. Грузия не может выиграть 3 тура, а в прошлый раз она прервала свою серию поражений благодаря ничье с Украиной 1:1.
Прогнозы и ставки
Чехия уступила грузинам в первом круге 1:4 и теперь жаждет реванша. А дома она набрала максимальные 6 очков в двух турах.
- Букмекеры: котировки говорят в пользу Чехии, которую аналитики оценивают коэффициентом 2.00, на ничью они дают 3.50, а на победу Грузии — 4.20.
- LiveSport.Ru: по традиции редакция сайта выкатила свой прогноз и на этот раз коэффициент составляет 3.50.
- ИИ ставит на Чехию, поскольку спрогнозировал ее победу со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Чехия — Грузия смотрите на LiveCup.Run. Ищите на сайте стартовые составы команд, аналитику и результаты других поединков турнира.
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