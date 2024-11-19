В рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций Чехия на своем поле примет Грузию. Поединок пройдет 19 ноября и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Чехия — Грузия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чехия

Турнирное положение: Сборная располагается на 1-й позиции в своей группе с 8-ю очками в активе перед последним туром. Чехия опережает Грузию лишь на 1 балл.

Стоит отметить, что сборная также занимает 1-ю строчку в группе по результатам домашних встреч, набрав максимальные 6 баллов.

Последние матчи: В прошедшем туре Чехия сыграла вничью с Албанией (0:0), максимально обострив интригу в группе, а до этого сборная также поделила очки с Украиной (1:1).

В рамках группового этапа Лиги наций Чехия проиграла только Грузии на чужом поле (1:4), а также по 2 раза выиграла и сыграла вничью. За этот период сборная одолела Украину (3:2) и Албанию (2:0).

Прогнозы и ставки на спорт

Состояние команды: Кульминация в группе состоится в самом последнем туре, если у Чехии получится победить Грузию, то 1-е место в группе у команды в кармане.

В последнее время чехи частенько теряют очки, будто команда не может справиться с давлением. Не факт, что сборная сможет одолеть Грузию в предстоящем матче.

Грузия

Турнирное положение: Сборная занимает 2-ю строчку в группе с 7-ю очками в активе. При определенных раскладах Грузия даже может не попасть в стыки за повышение до лиги А в Лиге наций.

К примеру, если сборная проиграет Чехии, а Албания обыграет Украину. Но если Грузия сможет одержать победу в предстоящем матче, то точно займет 1-е место.

Последние матчи: В прошлом поединке сборная сыграла вничью с Украиной (1:1), а до этого проиграла Албании (0:1), пропустив решающий гол на 48-й минуте.

За 5 матчей в рамках групповой стадии Грузия обыграла Чехию (4:1) и Албанию (1:0), уступила той же Албании (0:1) и Украине (0:1). За этот период грузины пропустили 4 гола при 6-и забитых.

Состояние команды: Предстоящий матч для сборной Грузии будет матчем жизни. Либо команда сможет побороться за выход в Лигу А, либо вовсе может вылететь из Лиги В.

Судя по последним матчам форма Грузии пока не очень, но футболисты способны собраться и дать бой Чехии.

Статистика для ставок

В последних 2-х матчах Чехия дважды сыграла вничью

Грузия не может выиграть на протяжении 3-х последних матчей

Грузия ни разу не проигрывала Чехии в очных противостояниях (победа и ничья)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Чехии — 1.70, победа Грузии — 4.90, ничья — 3.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 1.97 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды так и не смогут определить победителя.

Ставка: Ничья за 3.85.

Прогноз: Команды все-таки проведут низовой матч, четко сыграв в обороне.

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.97.