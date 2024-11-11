В «Локомотиве» высказались о продлении контракта с Тикнизяном

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что клуб ведет переговоры о продлении контрактов с защитником Наиром Тикнизяном и вратарем Ильей Лантратовым.

«С Наиром Тикнизяном мы сейчас находимся в процессе переговоров по продлению контракта. Мы периодически начинаем и заканчиваем, находимся с командой в регулярном общении. Нет такого, что мы сделали предложение, а он думает. Мы общаемся. Это непростой момент в наших реалиях.

Хотим ли сохранить Тикнизяна? Мы хотим сохранить всех, никого не планируем продавать. Мы знаем, что все футболисты будут играть, иначе зачем мы их приглашали. Нам важна глубина состава, поэтому на продажу никого не выставляем.

Переговоры с Ильей Лантратовым о продлении контракта также ведутся, все это за один день не делается. Но будет все хорошо. Посмотрим, получится ли завершить переговоры до зимы», — приводит слова Ульянова ТАСС.

Соглашения Тикнизяна и Лантратова с «Локомотивом» истекают летом 2026 года.