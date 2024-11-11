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    Канчельскис считает, что «Зенит» вновь станет чемпионом России

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    Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился своим мнением о том, как закончится нынешний сезон РПЛ.

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Все будет предельно ясно после зимы: "Зенит" — чемпион, "Краснодар" — второй, а за третье место будут бороться "Локомотив" и "Динамо". Ничего нового не увидим.

    Все футбольные люди прекрасно понимают, что "Зенит" станет чемпионом, а наша великая команда "Спартак" опять будет пятой или шестой. Как обычно», — сказал Канчельскис Чемпионату.

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    • После 15-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 37-ю очками в активе. На 2-й позиции располагается «Зенит» с 36-ю баллами, а 3-ку лидеров замыкает «Локомотив» (34).

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