Мюллер: Мусиала должен остаться в «Баварии»

Форвард «Баварии»надеется, что хавбекостанется в мюнхенской команде.

«Совершенно очевидно, что он должен остаться в "Баварии". Это четкий план всех, кто поддерживает "Баварию".

Он трудолюбив, обладает качествами и условиями для хорошей игры. Он очень важен для нашей игры, потому что Мусиала делает то, что позволяет нам продуктивно двигаться вперед», — цитирует Мюллера iMiaSanMia.

Соглашение 21-летнего Мусиалы с «Баварией» действует до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне футболист в 14 матчах забил 9 мячей и сделал 4 голевые передачи.