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    Мюллер: Мусиала должен остаться в «Баварии»

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    Форвард «Баварии» Томас Мюллер надеется, что хавбек Джамал Мусиала останется в мюнхенской команде.

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    «Совершенно очевидно, что он должен остаться в "Баварии". Это четкий план всех, кто поддерживает "Баварию".

    Он трудолюбив, обладает качествами и условиями для хорошей игры. Он очень важен для нашей игры, потому что Мусиала делает то, что позволяет нам продуктивно двигаться вперед», — цитирует Мюллера iMiaSanMia.

    Соглашение 21-летнего Мусиалы с «Баварией» действует до лета 2026 года.

    В нынешнем сезоне футболист в 14 матчах забил 9 мячей и сделал 4 голевые передачи.

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