Дивеев: Футбол при минусовой температуре — для меня это нормально

Защитник ЦСКАпрокомментировал победу над(2:1) в 15-м туре РПЛ.

«У "Крыльев" сейчас есть небольшой спад. Но мы всё равно готовились к сильной команде.

Если честно, сейчас у большинства стадионов очень плохие поля. Одно же из лучших, как я сам слышал и от других футболистов, у "Локомотива".

Насколько вообще целесообразно играть в футбол при минусовой температуре? Это вообще нормально для меня. Техника не теряется. Это не мешает.

Давайте вспомним, как в детстве мы играли в футбол при любой погоде. Ничего не останавливало. Минус только один — ноги замерзают», — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».