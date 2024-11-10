Дивеев: Футбол при минусовой температуре — для меня это нормально

Игорь Дивеев Фото: globallookpress.com
«У "Крыльев" сейчас есть небольшой спад. Но мы всё равно готовились к сильной команде.
Если честно, сейчас у большинства стадионов очень плохие поля. Одно же из лучших, как я сам слышал и от других футболистов, у "Локомотива".
Насколько вообще целесообразно играть в футбол при минусовой температуре? Это вообще нормально для меня. Техника не теряется. Это не мешает.
Давайте вспомним, как в детстве мы играли в футбол при любой погоде. Ничего не останавливало. Минус только один — ноги замерзают», — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».