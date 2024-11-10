Николич: Акинфеев вытащил ЦСКА в Самаре

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу над(2:1) в 15-м туре РПЛ.

«Это важные три очка. Была нервная игра. Я сказал перед игрой, что нам эти условия поля, как здесь на этом прекрасном стадионе, не подходят. Это больше про борьбу.

Обе команды старались, для такого поля показывали хороший футбол и игру. Как "Крылья", так и мы могли еще забивать. Игорь (Акинфеев — прим.) вытащил нас 2–3 раза.

Игра отрезками была равной. Всегда тяжело играть в Самаре. Рад, что забрали три очка. Очень доволен самоотдачей футболистов, по этому вопросов нет. Это первый шаг, чтобы двигаться дальше. От этого и будем строить все остальное.

Сегодня была жесткая игра, судья решил повысить планку единоборств. просто надо было правильно ответить на это. Я действиями игроков доволен.

Почему в первом тайме был эмоционален, а во втором уже вел себя спокойнее? Надо было показать, что я спокоен, когда все нервничают рядом. В перерыве сделал коррективы, что‑то удалось, что‑то — нет. Мы прибавили в игре, стали делать больше передач. Нужно просто держать нервы под контролем и не терять самоуверенность.

Еще ранний этап сезона. Конечно, каждая наша игра важна. Мы следим прежде всего за нашей игрой, потому что хотим побеждать, прогрессировать, развивать молодых игроков. Все одновременно, это наши цели. Если этого хватит на первое, второе, третье или четвертое место, это сезон покажет. Мы ЦСКА, как в кричалке говорится: "Мы всегда должны побеждать". Иногда это получается, иногда — нет. Дальше будет больше возможностей радовать наших фанатов.

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Планы на паузу? Пару дней отпуска. У нас много сборников, которые не смогут тренироваться с нами в паузу. Мы забрали пару футболистов с юношеской команды, они тренируются с нами. Будем играть против нашей "молодежки" в тренировочном процессе», — приводит слова Николича «Матч ТВ».