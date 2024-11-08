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    Жирков посоветовал Батракову уезжать в Европу

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    Экс-игрок сборной России Юрий Жирков похвалил футболиста «Локомотива» Алексея Батракова. По его мнению, игроку стоит продолжить карьеру в Европе.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Батраков — отличный игрок. В "Локомотиве" всегда были игроки хорошего уровня — тот же Измайлов появился в раннем возрасте, Динияр Билялетдинов. Батракова ждёт большое будущее не только в сборной России, но и в каком-нибудь зарубежном чемпионате.

    Если у него будет приглашение и руководство отпустит, это будет здорово. Надо уезжать. Чем моложе уедет в Европу, тем лучше», — сказал Жирков «Чемпионату».

    В нынешнем сезоне Батраков в 18 матчах забил 9 мячей и сделал 8 голевых передач.

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