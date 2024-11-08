Жирков посоветовал Батракову уезжать в Европу

Экс-игрок сборной Россиипохвалил футболиста «Локомотива». По его мнению, игроку стоит продолжить карьеру в Европе.

«Батраков — отличный игрок. В "Локомотиве" всегда были игроки хорошего уровня — тот же Измайлов появился в раннем возрасте, Динияр Билялетдинов. Батракова ждёт большое будущее не только в сборной России, но и в каком-нибудь зарубежном чемпионате.

Если у него будет приглашение и руководство отпустит, это будет здорово. Надо уезжать. Чем моложе уедет в Европу, тем лучше», — сказал Жирков «Чемпионату».

В нынешнем сезоне Батраков в 18 матчах забил 9 мячей и сделал 8 голевых передач.