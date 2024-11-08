Широков сделал прогноз на победителя РПЛ по итогам нынешнего сезона

Экс-игрокзаявил, чтостанет чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

«Если после осеннего отрезка отрыв от второго места будет семь-восемь очков, то можно будет говорить, что "Краснодар" станет чемпионом. Хотя мы помним, как команда теряла очки прошлой весной.

"Зенит" может позволить конкуренту так убежать? Все возможно, "Зенит" играет очень неровно. По мне, "Краснодар" более стабильная команда, понятная на этом отрезке», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

После 14-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 36-ю очками в активе. «Зенит» — на 2-й строчке с 33 баллами.