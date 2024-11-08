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    Широков сделал прогноз на победителя РПЛ по итогам нынешнего сезона

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    Экс-игрок «Зенита» Роман Широков заявил, что «Краснодар» станет чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

    Роман Широков
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    Роман Широков

    «Если после осеннего отрезка отрыв от второго места будет семь-восемь очков, то можно будет говорить, что "Краснодар" станет чемпионом. Хотя мы помним, как команда теряла очки прошлой весной.

    "Зенит" может позволить конкуренту так убежать? Все возможно, "Зенит" играет очень неровно. По мне, "Краснодар" более стабильная команда, понятная на этом отрезке», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

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