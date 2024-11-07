Жирков: Не сказал бы о деградации российского футбола

Юрий Жирков Фото: globallookpress.com
«Чтобы понимать, какой у нас результат будет после возвращения, нужно играть большие международные матчи. Нужно видеть, как сборная России сыграет с топовыми сборными и остальными соперниками.
Деградировал ли наш футбол? Не знаю, в принципе появляется много хороших игроков из молодежи. Так что не сказал бы о деградации. Наш футбол не стал хуже.
Это тоже надо сопоставлять. А для этого нужно, чтобы наши клубы допустили, и сборная играла. И тогда можно будет сравнивать», — сказал Жирков Sport24.