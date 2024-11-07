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    Жирков: Не сказал бы о деградации российского футбола

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    Экс-игрок сборной России Юрий Жирков считает, что не так все плохо в российском футболе и РПЛ.

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    «Чтобы понимать, какой у нас результат будет после возвращения, нужно играть большие международные матчи. Нужно видеть, как сборная России сыграет с топовыми сборными и остальными соперниками.

    Деградировал ли наш футбол? Не знаю, в принципе появляется много хороших игроков из молодежи. Так что не сказал бы о деградации. Наш футбол не стал хуже.

    Это тоже надо сопоставлять. А для этого нужно, чтобы наши клубы допустили, и сборная играла. И тогда можно будет сравнивать», — сказал Жирков Sport24.

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