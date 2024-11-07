Мбаппе второй месяц подряд не вошел в состав сборной Франции на матчи в Лиге наций

Главный тренер сборной Францииназвал состав на матчи группового этапа Лиги наций против Израиля и Италии.

Вратари: Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»), Люка Шевалье («Лилль»);

защитники: Жонатан Клосс («Ницца»), Люка Динь («Астон Вилла»), Уэсли Фофана («Челси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);

полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Маттео Гендузи («Лацио»), Нголо Канте («Аль-Иттихад»), Куадио Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Марсель»), Варрен Заир-Эмери («ПСЖ»);

нападающие: Брэдли Барколя, Усман Дембеле, Рандаль Коло-Муани (все — «ПСЖ»), Кристофер Нкунку («Челси»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).

Как и в октябре, в составе французской сборной отсутствует нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.

В прошлом месяце Мбаппе пропустил матчи национальной команды в Лиге наций против Израиля (4:1) и Бельгии (2:1). В эти же дни появились новости о том, что французского футболиста подозревают в изнасиловании.

Скандальная история с участием Мбаппе случилась в одном из отелей в центре Стокгольма, куда игрок приезжал на несколько дней, чтобы провести время с друзьями.

Сборная Франции сыграет 14 ноября с Израилем, а 17-го встретится с Италией.