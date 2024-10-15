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    СМИ: Истец указала на Мбаппе в деле по обвинению в сексуальном насилии

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    В СМИ появились новые подробности скандальной истории, в которой замешан звездный нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Ранее сообщалось, что шведская полиция приступила к предварительному расследованию дела об изнасиловании, в котором, по данным местных журналистов, замешан и Мбаппе.

    По информации TV4 Nyheterna, истец, женщина, обратилась за медицинской помощью и указала на знаменитого футболиста.

    Мбаппе на прошлой неделе совершил короткий визит в Стокгольм. В пятницу, 11 октября, футболист покинул шведскую столицу на частном самолете.

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    • Отмечается, что на следующий день, в субботу, женщина обратилась за помощью в больничное отделение для жертв изнасилования и сообщила, что подверглась сексуальному насилию со стороны Мбаппе.

    Местом преступления стал отель в центре Стокгольма, где Мбаппе останавливался со своим окружением. Сспециалисты полиции уже провели проверку на месте проишествия.

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