Мбаппе подозревают в изнасиловании: полиция начала расследование

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
При этом имя французского нападающего не называется.
«После сообщений СМИ о предполагаемом изнасиловании в Стокгольме прокурор может подтвердить, что в полицию поступило заявление об изнасиловании. Согласно сообщению, инцидент произошёл 10 октября 2024 года в отеле в центре Стокгольма.
Предварительное расследование ведёт старший прокурор Марина Чиракова. Прокурор недоступен для СМИ. Когда появится дополнительная информация, будет отправлен новый пресс-релиз», — приводит текст заявления RMC Sport.
Сам Мбаппе считает, что всему виной провокации со стороны бывшего клуба — «ПСЖ».