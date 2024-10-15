Мбаппе подозревают в изнасиловании: полиция начала расследование

Шведская полиция приступила к предварительному расследованию дела об изнасиловании, в котором местные СМИ обвинили форварда «Реала» и сборной Франции

При этом имя французского нападающего не называется.

«После сообщений СМИ о предполагаемом изнасиловании в Стокгольме прокурор может подтвердить, что в полицию поступило заявление об изнасиловании. Согласно сообщению, инцидент произошёл 10 октября 2024 года в отеле в центре Стокгольма.

Предварительное расследование ведёт старший прокурор Марина Чиракова. Прокурор недоступен для СМИ. Когда появится дополнительная информация, будет отправлен новый пресс-релиз», — приводит текст заявления RMC Sport.

Сам Мбаппе считает, что всему виной провокации со стороны бывшего клуба — «ПСЖ».